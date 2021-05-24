لجنة طوارئ كورونا في الكويت توصي بتأجيل عودة المطاعم إلى ما كانت عليه

رفعت لجنة طوارئ كورونا الكويتية توصية إلى مجلس الوزراء تقضي بتأجيل فتح المطاعم والأنشطة المماثلة كما كانت قبل الحظر إلى الـ11 مساء.

وبحسب تصريحات نقلتها جريدة "القبس" الكويتية، أكدت مصادر حكومية أن اللجنة أوصت بتأجيل السماح بفتح المجمعات التجارية والمطاعم إلى الحادية عشرة ليلاً، حتى يتم الوصول إلى الأمان الصحي في البلاد بشكل أكبر.

وأشارت المصادر إلى أن توصية اللجنة اشتملت أيضا على تأجيل عودة الشيشة في المقاهي إلى حين إشعار آخر.

حيث استبعد المصدر الحكومي أن يتخذ مجلس الوزراء قراراً بهذا الشأن في جلسته اليوم المزمع إقامتها الساعة 2 ظهراً.

وقالت المصادر إن هناك اجتماعات تعقد مع عدد من المنظمات الصحية العالمية لدراسة موضوع اعتماد تلقيح الأطفال بين 12 إلى 16 عاما، مشيرة إلى وجود دراسات في هذا الشأن لم يتم اتخاذ قرار فيها.

يشار إلى أن تقريرا كان قد صدر عن اتحاد المطاعم والمقاهي في الكويت، وهو اتحاد مستقل، أكد إغلاق أكثر من 40% من المطاعم بصورة نهائية خلال عام واحد من فبراير/ شباط 2020 حتى فبراير 2021، بسبب القرارت الحكومية التي تم اتخاذها لتفادي آثار وباء كورونا.

وكانت الحكومة الكويتية قد قررت إنهاء حظر التجول الجزئي ابتداءً من أول أيام عيد الفطر مع إغلاق جميع الأنشطة التجارية ابتداءً من الساعة الثامنة مساء باستثناء الصيدليات ومنافذ تسويق الأغذية والأسواق الموزاية وخدماتها، والمستلزمات الطبية والتموينية، والمطاعم والمقاهي، والسماح لاستلام الطلبات من المطاعم والمقاهي فقط، دون البقاء في الداخل.