بيتزا هت تغلق كل فروعها في لبنان بسبب الأزمة الاقتصادية

أغلقت سلسلة محلات "بيتزا هت" كل فروعها في لبنان، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وبحسب بيان نشرته بيتزا هت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ونقله موقع الحدث اللبناني، أكدت أنها أغلقت كل فروعها، البالغ عددها 8 فروع، واعدة اللبنانيين بالعودة "شي نهار، رح نرجع نعمل ذكريات أحلى".

ويأتي إغلاق "بيتزا هت" لفروعها، في إطار عدد من الإغلاقات شهدها لبنان بسبب ما يمر به من أزمة اقتصادية وسياسية.

فقد سبق وأغلقت سلسلة من المتاجر العالمية فروعها في العاصمة بيروت، مثل "إتش أند إم"، و"نايكي"، و"أديداس"، وغيرها.

من جهته أكد رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز، يحيى قصعة، في تصريحات لـ"سكاي نيوز" عربية، أن قطاع تراخيص الامتياز في لبنان تراجع إلى 20%، وأن "المصير مجهول والإقفال المؤقت مرده إلى تأخر وصول مواد أولية تستخدم في سلسلة المطاعم العالمية إلى لبنان، بسبب الأوضاع الحالية".

وتحدث قصعة عن أن غياب بيتزا هت قد يفسح المجال أمام محلالت البيتزا اللبنانية لتطوير إنتاجها وملء الفراغ، مشيرا إلى أنه مع إغلاق كل فرع، يتعطل عن العمل قرابة 10 موظفين، واصفا الأمر بـ"المؤسف".