محكمة تركية تقضي بإعادة محاكمة وزير الداخلية الأسبق

وبحسب صحيفة "زمان" التركية، فإن القرار شمل 19 متهما، في 18 جريمة، كان قد تم تقييدها ضد مجهول.

وتضم الأسماء التي ستعاد محاكمتها، الضابط العسكري السابق في جهاز الاستخبارات، كوركوت أكان، فضلا عن القومي التركي إبراهيم شاهين.

وعللت المحكمة قرارها بإعادة المحاكمة بأن قانون الإجراءات الجنائية في القضايا المذكورة قد تم انتهاكه.

وكان زعيم المافيا التركي، سادات بكر، قد كشف خلال مقطع فيديو نشره، أمس الأحد، أن وزير الداخلية الأسبق محمد أغار، والضابط العسكري التركي السابق كوركوت أكان هما المسؤولان عن اغتيال الصحفيين التركيين أوغور مومجو وكوتلو أدالي في عام 1995.

يشار إلى أن تصريحات زعيم المافيا كانت لها تداعيات كثيرة، حيث طردت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، الجمعة الماضية، الصحفي العامل لديها، مصعب توران، بعدما طرح سؤلاً خلال مؤتمر صحفي لوزيري الصناعة والزراعة، أثار به الجدل حول علاقة زعيم المافيا سادات بكر، بوزير الداخلية سليمان صويل.

وأوضحت "فرانس برس" أن سادات بكر، زعيم المافيا المقيم خارج البلاد، نشر مقاطع فيديو عبر منصة "يوتيوب"، وجّه فيها اتّهامات إلى أعضاء في الحكومة التركية ومسؤولين في حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، بالضلوع في "جرائم وعمليات فساد مختلفة"،

وقال بكر في أحد تلك المقاطع إن "وزير الداخلية سليمان صويلو وفر له الحماية، وسرب له العام الماضي معلومة سريّة، مفادها أن القضاء فتح تحقيقاً بحقّه، الأمر الذي سمح له بالفرار من تركيا والإفلات من قبضة الأجهزة الأمنية"، الأمر الذي نفاه صويلو.