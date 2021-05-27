السعودية تقرر استئناف الفعاليات الترفيهية بشرط الحصول على اللقاح

أعلنت السعودية، اليوم الخميس، استئناف الفعاليات الترفيهية بعد توقفها خوفا من تفشي فيروس كورونا، مشترطة الحصول على التطعيم ضد كورونا لحضور أي من تلك الفعاليات.

وقال بيان للهيئة العامة للترفيه في السعودية، نشرته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بعد التنسيق المستمر بين هيئة الترفيه واللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد نُعلن عن عودة الفعاليات الترفيهية وفقاً للبروتوكولات التي وضعتها الهيئة بما يضمن سلامة الجميع".

بعد التنسيق المستمر بين #هيئة_الترفيه و اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد نُعلن عن#عودة_الفعاليات_الترفيهية وفقاً للبروتوكولات التي وضعتها الهيئة بما يضمن سلامة الجميع 🇸🇦💚



للحصول على التصاريح:https://t.co/zqqzVUbc0G#ترفيهنا_آمن pic.twitter.com/0fiwJjjCfh — الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) May 27, 2021

وأضافت الهيئة "يشترط التحصين لدخول الفعاليات الترفيهية عبر تطبيق توكلنا"، مضيفة أن "40 % هي نسبة الحضور في الفعاليات بالأماكن المفتوحة مع اقتصار بيع التذاكر إلكترونيا لجميع الفعاليات".