الخارجية الأردنية: سفارتنا في تل أبيب ترتب زيارة للمعتقلين الأردنيين في سجون إسرائيل

كشفت وزارة الخارجية الأردنية عن ترتيب زيارة للمعتقلين الأردنيين في سجون إسرائيل، والذين تم اعتقالهما في الـ15 من مايو/ آيار الجاري.

وبحسب موقع "سي إن إن بالعربي"، قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأردينة، إن سفارة بلاده في تل أبيب سوف تزورالمعتقلين الأحد المقبل.

وعلل متحدث الخارجية الأردنية الزيارة بأنها "للاطلاع مباشرة على ظروف الاحتجاز، ولتقديم الإسناد والدعم اللازم ومتابعة شؤونهما وللاطمئنان على وضعهما الصحي والنفسي".

وأوضح المتحدث أن إسرائيل وافقت على الزيارة، مشيرا إلى أن الوفد سيؤكد ضرورة الإفراج عنهما في أقرب وقت.

وكانت الأردن قد استدعت السفير الإسرائيلي لديها الثلاثاء الماضي، وأبلغته رسالة احتجاج على اعتقال مواطنيها: خليفة العنوز، ويحيى الدعجة.

وقد تم اعتقال العنوز والدعجة، عقب تسللهما عبر المناطق الحدودية الشمالية للمملكة عبورا من نهر الأردن إلى منطقة بيسان في الجانب الإسرائيلي، وبعد مسافة مسير قدّرت بين 30-35 كيلومتراً، وذلك لمناصرة الجانب الفلسطيني.

وفي تصريحات إعلامية أكد محامي المعتقلين أن تصريحاته السابقة بشأن قرار المنع من الزيارة، لم تتعلق بالمنع الرسمي وإنما ارتبطت بمنعه كمحام فقط.