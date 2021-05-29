إسرائيل تمدد حظر السفر إلى 7 دول بينها تركيا

وبحسب موقع قناة "i24"، اتخذت الحكومة الإسرائيلية قرارا بتمديد حظر السفر إلى 7 دول بسبب ارتفاع إصابات كورونا فيها.

وشمل القرار كلا من أوكرانيا وإثيوبيا والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا والمكسيك وتركيا.

وتضمن القرار إضافة دولتين أخريين ابتداءً من يوم الاثنين المقبل، وهما روسيا والأرجنتين، حيث سيتطلب السفر إلى أي من هذه الوجهات تصريحا خاصا من وزارة النقل الإسرائيلية.

وبخصوص العودة من هذه الدول للإسرائيليين الموجودين فيها، أوضح القرار أن المسافرين العائدين منها سيتعين عليهم عزل أنفسهم لمدة 10 أيام، حتى لو تم تطعيمهم ضد الوباء.

يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد قررت، في يناير/ كانون الثاني الماضي، تعليق الرحلات الجوية الدولية من إسرائيل وإليها لمدّة أسبوع، وذلك في سياق إجراءات استهدفت الحد من تفشي السلالات الجديدة من فيروس كورونا، وقد تم تجديد القرار مرات عديدة بسبب تفشي الوباء.

وقد ظل مطار بن غوريون مغلقا أمام الرحلات فترة كبيرة، وقد وصلت مجموعة أولى من السياح الذين تم تطعيمهم ضد كورونا قادمين من الولايات المتحدة إلى إسرائيل، أمس الخميس، بعد أكثر من عام من إغلاق الحدود بسبب تفشي وباء كورونا.