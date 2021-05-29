وزير الإعلام الأردني: هناك حاجة لتنظيم محتوى مواقع التواصل

قال وزير الإعلام الأردني صخر دودين: إن هناك حاجة لتنظيم محتوى مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب موقع "الغد" الأردني، علل دودين الحاجة لتنظيم محتوى مواقع التواصل بالحد من الشائعات التي تنتشر عليها.

تصريحات وزير الإعلام الأردني جاءت اليوم السبت خلال ندوة عقدت في جامعة الشرق الأوسط.

وأوضح الوزير الأردني أن هناك دولا بدأت تقر قوانين لتنظيم محتوى مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا على أن حكومته تدرك أهمية الإعلام، ولا تريد أن تقيده، لكنه اكد في الوقت ذاته أن هناك حاجة ماسة لهذا التنظيم.

ولفت إلى وجود ما أسماه "لغطا" في المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية، مؤكدا انه "لا داعي لوجودها خصوصاً وأن قانون العقوبات فيه مواد تكفي لتنظيم العمل والمحتوى الإعلامي"

وعن بيانات حكومته قال دودين إنها تتأخر لمرورها بعدة مراحل، مشددا على أنه لا مشكلة في تأخرها و"المهم ألا تبث معلومات غير دقيقة، على حد تعبيره.

وكان تقرير أصدرته شركة “هوت سيت” أواخر العام الماضي، عن حالة الانترنت حول العالم ونشر على منصة “سلايدشير” العالمية- قد أفاد بأن أكثر تواجد للأردنيين في عالم التواصل الاجتماعي تركز على شبكة الفيسبوك الأكثر شعبية واستخداما في جميع أرجاء العالم، وأن عدد حسابات الأردنيين على مختلف شبكات التواصل الاجتماعي بلغ حوالي 10.9 مليون حساب.