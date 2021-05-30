كويتي يطلق حملة ضد قرار بلاده ترحيل الوافدين ممن تجاوزوا الـ60 عاما

أطلق مواطن كويتي حملة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر ضد قرار بلاده ترحيل الوافدين الذين تجاوزوا الـ60 عاما.

ووفقا للحساب الرسمي للمواطن الكويتي محمد شرف، فقد أطلق حملة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعنوان "أنا ضد القرار"، رفض خلالها قرار بلاده عدم تجديد إذن العمل لمن بلغ الـ 60 عاماً من حملة الشهادة الثانوية العامة ومادون، والذي تم تطبيقه منذ بداية العام الجاري.

وبحسب تصريحات له طالب شرف الحقوقيين والقانونيين والسياسيين والنواب التحرك ومراجعة أو إلغاء القرار بأسرع وقت قبل تطبيقه، مؤكدا أن حملته نجحت، لكن "الهاشتاج والتغريدات وحدهم مو كفاية".

وقد حققت حملة المواطن الكويتي تفاعلاً كبيرا، حيث جاءت تعليقات وتفاعل الكويتيين معها يدور حول أن تطبيق القرار يعتبر ظلماً لهذه الفئة التي قدمت الكثير للكويت ومن فيها طوال أكثر من 40 عاماً، إضافة لاقتراح بعض المواطنين الكويتيين طرقا أخرى لمعالجة الأزمة.

أنا البروفيسور فهد السماوي-كويتي-وأرى تعديل التركيبة السكانية بعقل بعيداً عن الإرتجالية ونسيان البعد الإنساني: ١-بوقف التأشيرات الجديدة ٢-ترحيل أصحاب الإقامات المخالفة٣-تقنين وتقليل العمالة الهامشية٤-تقنين وتقليل العمالة المنزلية٥-أمّا من قضى عمره بيننا فله الكرامة #انا_ضد_القرار pic.twitter.com/WurEkR1PtR — أ.د. فهد السماوي (@DRFAHADALSAMAWI) May 30, 2021

ووفقا لصحيفة القبس فإن اللجنة المعنية في هيئة القوى العاملة أقرت إمكانية تجديد اذن العمل لهذه الفئة مرة أخرى شرط دفع رسم سنوي مقدر بـ 2000 دينار إضافة إلى تأمين صحي مخصص لكبار السن بناء على دراسة وزارة الصحة.

وأكدت أن التعديلات على القرار الجديد بانتظار توقيع وزير التجارة والصناعة بصفته المسؤول عن هيئة القوى العاملة.

وكانت مصادر مسؤولة بالكويت قد كشفت عن وجود نية لدى الحكومة بتعديل قانون منع إذن العمل لمن بلغ الـ60 عاما، عن طريق تحديد رسم مالي جديد، لافتة إلى ما قالت إنه "توافق مبدئي على مقترح تعديل القرار بتحديد رسم مالي لتجديد إذن العمل بقيمة مالية مرتفعة إضافة إلى تأمين صحي خاص"، لافتة إلى أن قرار عدم التجديد مازال قائما بعد أن دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير الماضي.

وفي الـ4 من أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت إيمان الانصاري نائب المدير العام لقطاع التخطيط والتطوير الإداري في الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، أن هناك تعديلات مرتقبة على القرار، وسيتم إعلانها خلال أسبوعين، لكن ومن وقتها لم يتم الإعلان عن شيء.