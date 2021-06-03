في الإمارات... تزوج بـ"عرس صغير" تأخذ منحة كبيرة

وبحسب تصريحات نقلها موقع "الإمارات اليوم"، قال حمد الرحومي، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، إن وزيرة تنمية المجتمع الإماراتية، رحبت بمقترح تقدمت به بزيادة قيمة منحة الزواج المقدمة للشباب المواطنين في حال الموافقة على إقامة أعراس مصغرة تقتصر على الأسرة والأقارب.

وقال حمد إن الوزيرة "تعهدت بدراسة المقترح وتحديد إمكان وآلية تنفيذه خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ظلّ مؤشرات تؤكد زيادة معدلات زواج المواطنين بالمواطنات خلال فترة جائحة كورونا".

وعن سبب تقدمه بالمقترح، أكد حمد أنه رصد إشكالية ارتفاع كلفة الزواج والأعراس على مدى طويل، مؤكدا وجود ترحيب كبير بين أغلبية العائلات والشباب بفكرة مواصلة تنظيم الأعراس المصغرة كنمط مستمر للزواج خلال مرحلة ما بعد كورونا.

وشدد على أن الحكومة يجب أن تستغل الأمر، وتقدم مبادرات ومحفزات تشجّع على استمراره، "ولهذا تقدمت بالمقترح".

يشار إلى أن وزارة تنمية المجتمع كانت قد أعلنت زيادة عدد الشباب المستفيدين من منحة الزواج بما يتجاوز 100% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، قياساً بالفترة الموازية لها من العام الماضي، بواقع 1080 مستفيدًا، مقابل 526 شخصًا للفترة ذاتها من 2020، وبلغ إجمالي المنح 75 مليونًا و600 ألف درهم.