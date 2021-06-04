تونس تواصل العمل بإجراءات مكافحة كورونا حتى 27 يوينو

أعلنت الحكومة التونسية مواصلة العمل بالإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها سابقا حتى الـ27 من يونيو/ حزيران الجاري.

وبحسب مؤتمر صحفي عقدته حسناء بن سليمان، المتحدثة باسم الحكومة التونسية، اليوم الجمعة، أكدت مواصلة العمل بالإجراءات التي تم إقرارها في وقت سابق لمكافحة كورونا حتى الـ 27 من يونيو.

وتشمل هذه الإجراءات فرض حظر التجوال بداية من الساعة 22 ليلا حتى الساعة الـ5 صباحا، فضلا عن التأكيد على تطبيق مختلف البروتكولات الصحية بالأماكن والفضاءات المفتوحة للعموم، الى جانب تطبيق الإجراءات الوقائية على الوافدين من الخارج.

وأشارت بن سليمان الى أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في البلاد ما يزال خطيرا.

وكان وزير الصحة فوزي مهدي قال في وقت سابق إنه من المنتظر أن تشهد تونس مع منتصف شهر يونيو الجاري، موجة رابعة لانتشار الفيروس، تبلغ ذروتها بحلول شهر أغسطس/ آب المقبل حيث يتوقع على طول امتداد هذه الفترة تسجيل 4 آلاف حالة وفاة جراء الإصابة بهذا المرض.

يشار إلى أن إحدى الولايات التونسية وهي ولاية زغوان كانت قد سجلت نتائج قياسية سلبية لمؤشرات فيروس كورونا، حيث أظهرت الفحوصات 81 نتيجة إيجابية بفيروس كورونا من إجمالي 166 لتصل نسبة التحاليل الإيجابية لأول مرة إلى 49%.

وقال المدير الجهوي للصحة إن "هذه النتائج التي لم تشهدها الجهة منذ ظهور الوباء، تمثل مؤشرا خطيرا ستكون له انعكاسات سلبية كبيرة على حياة المواطن وعلى المنظومة الصحية في الجهة".