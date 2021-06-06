الجيش المغربي يعلن انطلاق مناورات "الأسد الإفريقي" بداية من الغد

أعلنت المملكة المغربية انطلاق مناورات "الأسد الإفريقي" المشتركة مع القوات الأمريكية من الغد الـ7 من مايو/ آيار وحتى الـ18 منه.

وبحسب بيان نشره موقع "هسبريس" المغربي، فقد حددت القوات المسلحة المغربية الفترة من الغد 7 مايو، وحتى الـ18 من الشهر نفسه موعدا لتدريبات "الأسد الإفريقي 2021" والتي ستكون مشتركة مع القوات المسلحة الأمريكية.

وأوضح البيان أن التدريبات تجري بناء على تعليمات الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، وستنطلق من مدينة أكادير.

وأشار إلى أن تمرينا للمحاكاة في مجال أنشطة القيادة سيتم تنظيمه في اليوم الثاني من المناورات، فيما ستكون هناك مناورات جوية وبرية فيما بعد.

وعن تفاصيل المناورات أوضح البيان أنها تشتمل على بعض عمليات مكافحة الإرهاب، وأيضا تدريبات على التطهير البيولوجي والإشعاعي والنووي.

وستضم التدريبات كذلك التدريب داخل مستشفى طبي ميداني، سيتم إنشاؤه في تافراوت.

يشار إلى أن مناورات "الأسد الإفريقي 2021" ستشهد في هذا العام مشاركة قوات من بريطانيا والبرازيل وكندا وتونس والسنغال وهولندا وإيطاليا، إضافة إلى قوات من الحلف الأطلسي، ومراقبين عسكريين من ثلاثين دولة تمثل إفريقيا وأوروبا وأمريكا.

ويعتبر "الأسد الإفريقي" من بين أهم التدريبات المشتركة في العالم، من جيث عدد المشاركين وطبيعة المهمات.