وقفة احتجاجية لطلاب الثانوية الكويتية للمطالبة بإجراء الامتحانات أون لاين

نظم طلاب الثانوية العامة في الكويت وأولياء أمورهم، وقفة احتجاجية طالبوا خلالها بإلغاء الاختبارات الورقية وإجرائها أون لاين.

وبحسب جريدة الأنباء الكويتية، ناشد الطلاب المحتجون أمام مبنى وزارة الصحة الكويتية، كلا من وزير الصحة ووزير التربية، أن يتخذوا قرارا بإجراء الاختبارات أون لاين، لافتين إلى أن دراستهم طوال العام كانت عن بعد.

وعلل الطلاب هذا المطلب بخطورة الوضع الصحي العام، على حد قولهم، مؤكدين أن إجراء الاختبارات الورقية يمكن أن يسهم في نقل عدوى كورونا إليهم.

وأبدى أولياء أمور بعض الطلاب المشاركين عدم ثقتهم في الإجراءات الاحترازية التي تتخذ أثناء الامتحانات.

وقد ردت وزارة الصحة مؤكدة أنها ليست الجهة المنوط بها اتخاذ هذا القرار، وإنما دورها متابعة تنفيذ ما يتم التوصية به من مجلس الوزراء، مؤكدة أن تقاريرها تهدف إلى الحفاظ على سلامة المواطنين.

يشار إلى أن مطالب المحتجين من الطلاب وأولياء أمورهم لقيت دعما من عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي، الذين أكدوا أنهم طالبوا من خلال البرلمان كلا من رئيس الوزراء ووزير الصحة ووزير التربية بضرورة عدم عقد الاختبارات الورقية.

يشار إلى أن المحكمة الكلية في الكويت، كانت قد قضت الأسبوع الأخير من مايو/ آيار الماضي برفض دعوى مستعجلة تطالب بوقف الاختبار الورقي لطلبة الثانوية العامة.