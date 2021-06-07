محكمة مصرية تقضي بالمؤبد على خادمة حفيدة ماجدة الصباحي و2 آخرين

قضت محكمة مصرية بالسجن المؤبد على 3 أشخاص، في القضية التي عرفت إعلاميا بقضية الكمامة.

وبحسب موقع اليوم السابع المصري، فقد قضت محكمة جنايات الدقي، بالسجن المؤبد على 3 أشخاص، بسبب الاتهام الذي وجهته النيابة لهم بالشروع فى قتل فادية الصباحي، حفيدة الفنانة ماجدة الصباحي، وسرقتها بالإكراه.

الحكم الذي صدر برئاسة المستشار جمال عبد اللاه رئيس محكمة جنايات الدقي، كان بحق كل من "هند.م"، 34 سنة، والتي كانت تعمل كخادمة لدى المجني عليها، وزوجها "وائل.ع" 34 سنة، وشقيقتها "آية.م" 25 سنة.

وقد عرفت القضية إعلاميا بقضية الكمامة حيث قام المتهمون بارتداء "كمامات طبية" أثناء ارتكابهم الجريمة وذلك لإخفاء معالمهم.

وكان المتهمون قد أقروا أثناء التحقيقات بصحة الواقعة، وسلموا ما تمت سرقته من شقة حفيدة الصباحي.