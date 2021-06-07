وزير العمل الليبي يكشف إجراءات الوزارة بشأن التعيينات التي جرت في عهد "الوفاق"

قال المهندس علي العابد الرضا، وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، إن الوزارة وضعت خطة لتدريب الشباب الباحثين عن العمل والشباب المنخرطين في التشكيلات المسلحة لإعادة دمجهم وتشغيلهم.

وردا على تساؤل لـ"سبوتنيك" خلال حوار مع الوزير، بشأن التعيينات التي جرت في فترة حكومة السراج وطبيعتها ومدى أحقية هذه التعيينات أجاب الوزير: "بعد الانتهاء من ربط المنظومات الخاصة بالازدواجية الوظيفية، واعتماد الميزانية العامة للدولة سوف نقوم بالنظر في هذه التعيينات، واحتياجات الشركات العامة والخاصة للموظفين".

وحول إشكالية الازدواج الوظيفي، أضاف الوزير: "نعم لدينا مركز خاص بهذه المعاملة، وهو مركز المعلومات والتوثيق وقمت بإصدار تعليماتي بأن يكون هناك تواصل أكبر مع كل الجهات".

وأكد أنهم قاموا "بمخاطبة السجل التجاري العام لربط هذه المنظومة وتطويرها، لكي نقضي على الازدواج الوظيفي".

وذكر الوزير الليبي أن وزارة العمل والتأهيل أول وزارة تدخل برنامج الحوسبة السحابية، وأنها وقعت اتفاقية مع شركة المدار الجديد، لتوفير خدمات الحوسبة السحابية التي ستعمل على تطوير هذا المركز، وتوفير مساحات تخزين وعمل كبيرة، بالإضافة إلى حماية هذه البيانات التي تعتبر بمثابة أمن وطني.