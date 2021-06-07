وزير المالية المصري يكشف عن مفاجأة تخص المدخنين

كشف وزير المالية في مصر، الدكتور محمد معيط، عن نص قانوني يتعلق بأسعار السجائر، قال إنه موجود في قانون التأمين الصحي.

وقال الوزير، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة والناس"، نقلها موقع "المصري اليوم"، إن هناك زيادة مقبلة في أسعار السجائر.

وأشار الوزير إلى أن "قانون التأمين الصحي نص على أن يكون هناك زيادة ربع جنيه كل 3 سنوات على علبة السجائر، والذي يستهدف تمويل التأمين الصحي الشامل".

وأكد الوزير على أنه "كل سنة يكون هناك التزامات خزانة عامة للدولة وزيادة أجور ومعاشات، ويتم الاعتماد على مصادر غير مباشرة، والتي لا تكون عائقا وتمثل تأثيرا على المواطنين وتقلل الاقتراض".

ولفت الوزير إلى أنه "نحاول أن تسير الأمور المالية العامة للدولة بشكل صحي ولا تتسبب في تضخم وآثار سلبية على العملة".