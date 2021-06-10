وزارة المالية العراقية: ما نسب للوزير بشأن سعر الدولار عار من الصحة

أكدت وزارة المالية العراقية، اليوم الخميس، أن ما تم تداوله من تصريحات لوزير المالية عن سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي عار من الصحة ولا أساس له.

وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية، نفت الوزارة ما نسبته بعض وسائل الإعلام لوزيرها قائلة: "ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والوكالات الإخبارية بشأن تصريح نُسِّب لوزير المالية علي عبد الأمير علاوي (إن قيمة الـ 100 دولار الحقيقية مقابل الدينار العراقي هي 300 ألف دينار)، عارٍ عن الصحة".

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام تحري الدقة، و"اعتماد الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية".، مؤكدة أن "مثل هذه التصريحات والأخبار اللامسؤولة تهدف إلى زعزعة استقرار الوضع الاقتصادي وتربك الرأي العام".

يشار إلى أن البنك المركزي العراقي كان قد اتخذ قرارا في منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بخفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، حيث صار سعر شراء العملة الأجنبية من وزارة المالية 1450 دينار لكل دولار، و1460 دينار لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للمصارف، و1470 دينار لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للجمهور.

وأكد البنك وقتها أن التخفيض في قيمة الدينار العراقي سيكون لمرة واحدة فقط ولن يتكرر، وسيدافع البنك المركزي عن هذا السعر واستقراره بدعم من احتياطاته الأجنبية التي لم تزل بمستويات رصينة تمكنه من ذلك.