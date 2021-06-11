بيان تونسي بخصوص "الطابق الثاني" من الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة

أصدرت الجمعية التونسية للفضاء، أمس، بيانا تحذيريا مما وصفته بـ"الطابق الثاني" للصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة.

وبحسب ما نشرته الجمعية عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" فإن طابقا ثانيا من الصاروخ الصيني "لونغ مارش 7" التائه في الفضاء، مر فوق مدن تونسية في الشمال اليوم الجمعة في الـ7.44 صباحا.

ولفت البيان إلى أن الموقع العالمي لتعقب الأقمار الصناعية وحطام الفضاء "ساتفلر" هو من رصد ذلك.

وأكد البيان أن الطابق الثاني من هذا الصاروخ يزن 6 أطنان، وسوف يدخل إلى الغلاف الجوي للكرة الأرضية في غضون أيام، لافتا إلى أنه لا أحد يعلم أيضا أين سيسقط، كما كان الحال مع الأول.

يشار إلى أن وكالة الفضاء الصينية أكدت في الـ9 من مايو/ أيار الماضي أن صاروخها الفضائي الخارج عن السيطرة الذي كان متجها نحو الأرض سقط في المحيط الهندي، لافتة إلى أن الجزء الأكبر منه تحطم خلال دخوله الغلاف الجوي للأرض.

وكانت مواقع رصد أمريكية وأوروبية تتتبّع بقلق مسار صاروخ "المسيرة الطويلة 5B" الضخم الذي أطلقته الصين أواخر إبريل/ نيسان الماضي حاملا وحدة من محطة فضاء صينية قيد الإنشاء.