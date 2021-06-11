الرئيس الجزائري: غش الانتخابات كان في الجاهلية

صرح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن موضوع الغش في الانتخابات من سمات الجاهلية.

وبحسب تصريحات نقلتها موقع "النهار" الجزائري، قال تبون إن الغش في الانتخابات كان في الجاهلية، مشددا على أن الصندوق سيكون الفاصل بين المرشحين، ولا وجود لـ "الكوطة" بها.

تصريحات تبون جاءت خلال زيارته مساء أمس الخميس إلى مركز عمليات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، تلبية لدعوة من رئيسها محمد شرفي.

وأثنى تبون على عملية التجهيز للانتخابات، مؤكدا أنها "تتم بنزاهة وصرامة كبيرة على مستوى جميع الولايات".

وبينما وصف الرئيس الجزائري أعضاء السلطة المستقلة للانتخابات بأنهم صمام الأمان لضمان انتخابات نزيهة، شدد على ضرورة الالتزام بعدم ضياع أي صوت من أصوات المواطنين.

يشار إلى أن الانتخابات التشريعة الجزائرية سوف يتم إجراؤها يوم غد، 12 يونيو/ حزيران الجاري.