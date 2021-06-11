صندوق النقد عن اعتماد السلفادور لـ"بيتكوين": لدينا مخاوف اقتصادية وقانونية

اعتمدت السلفادور عملة البتكوين، عملة رسمية في البلاد، بدءا من الأربعاء الماضي، الأمر الذي رآه صندوق النقد الدولي سيجر كثيرا من المشاكل القانونية والاقتصادية.

وبحسب "رويترز" فقد أصبحت السلفادور أول دولة في العالم تتبنى عملة البيتكوين كعملة قانونية بعد أن وافق الكونغرس يوم الأربعاء على اقتراح الرئيس نيب بوكيلي لتبني العملة المشفرة.

ويعني قانون اعتماد السلفادور للبيتكوين كعملة رسمية أنها ستكون متساوية مع الدولار، الذي أصبح عملة البلاد الرسمية منذ 20 عامًا.

وقد علق صندوق النقد الدولي أمس الخميس مؤكدا أن لديه عددا من المخاوف الاقتصادية والقانونية فيما يتعلق بقرار السلفادور.

وكان الرئيس نيب بوكيلي قد روج لاستخدام بيتكوين واعتمادها، لقدرتها على مساعدة السلفادوريين الذين يعيشون في الخارج على إرسال التحويلات إلى الوطن، حسبما يرى.

ونقلت رويترز عن جيري رايس، المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي قولها: "اعتماد البيتكوين كعملة قانونية يثير عددًا من قضايا الاقتصاد الكلي والمالية والقانونية التي تتطلب تحليلًا دقيقًا للغاية"، مؤكدا انهم يتابعون التطورات عن كثب، قائلا: "سنواصل مشاوراتنا مع السلطات".

وقالت رايس إن الصندوق اجتمع في وقت لاحق يوم الخميس مع بوكيلي لمناقشة قانون البيتكوين.

يشار إلى أن السلفادور تخوض مناقشات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج يقارب المليار دولار.