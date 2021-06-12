رئيس وفد إيران في مفاوضات فيينا يطالب مسؤولا أمريكيا ألا يذرف دموع التماسيح

وبحسب ما نشره عراقجي على تويتر، قال: "رحل ترامب، لكن عقوباته غير القانونية والقاتلة لا تزال قائمة، لا داعي لدموع التماسيح في الوقت الذي تتواصل فيه جهود الولايات المتحدة لإغراق 82 مليون إيراني".

واعتبر المسئول الإيراني أن ممارسة أمريكا لما وصفه بـ "الإرهاب الاقتصادي وسط جائحة" يعد "جريمة ضد الإنسانية".

Trump is gone, but his unlawful & murderous sanctions are still there. No need for crocodile tears when US efforts to immiserate 82 million Iranians are ongoing.

Economic terrorism amid a PANDEMIC, is a crime against humanity. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 12, 2021

تدوينة عراقجي جاءت ردا على ما نشره روبرت مالي مندوب الرئيس الأمريكي جو بايدن للشؤون الإيرانية.

وكان مالي قد كتب على تويتر منتقدا الأوضاع الإيرانية بشأن حقوق الإنسان، عن طريق نعيه أحد المواطنين الإيرانيين الذين قضوا في السجن لانتقادهم النظام عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حسب تعبيره.

Saddened by the news that Sassan Niknafas died in Greater Tehran Prison. The 36-yr old father of two was imprisoned unjustly for expressing his opinions on social media, and he was cruelly denied medical furlough. Human rights must be respected. #FreedomofExpression — Special Envoy for Iran Robert Malley (@USEnvoyIran) June 11, 2021

وقال مالي: "حزنًا لأنباء وفاة ساسان نقنافس في سجن طهران الكبرى، تم سجن الأب لطفلين البالغ من العمر 36 عامًا ظلماً بسبب تعبيره عن آرائه على وسائل التواصل الاجتماعي، وحُرم بقسوة من الإجازة الطبية، يجب احترام حقوق الإنسان".