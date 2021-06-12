الجزائر... رئيس حزب إسلامي يطلب من الصيادلة توفير "فياغرا" لتنشيط السياسة

طالب عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني في الجزائر، بتوفير ما وصفها بالـ"فياغرا" من أجل تنشيط العمل السياسي.

وبحسب مقطع فيديو نشره موقع "النهار" الجزائري، قال بن قرينة: "نطلب من صيدال تجيبلنا "فياغرا سياسية" ليتنشط الكوموندوش وما يفشلش".

مطالبة بن قرينة جاءت في معرض حديثه عن الوضع السياسي في الجزائر، والذي وصفه بالخامل.

ودعا رئيس حركة البناء الوطني إلى حوار سياسي، مؤكدا أن الحراك السياسي الموجود "يدعونا إلى حوار سياسي غير إقصائي من أجل إخراج البلاد من أزمتها"، حسب تعبيره.

وعزا بن قرينة دعوته إلى الرغبة في بناء جزائر جديدة عن طريق حلول سياسية واقتصادية واجتماعية، بغير إقصاء على حد قوله.

يشار إلى أن بن قرينة كان قد أكد أن حركته نجحت في كسب ثقة أنصارها لتزكية قوائمها في الانتخابات التشريعية، التي تجرى اليوم السبت وغدا، مؤكدا ان قوائم حركته ستكون قادرة على استرجاع الثقة المفقودة.