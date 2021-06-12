الجزائر... رئيس حزب إسلامي يطلب من الصيادلة توفير "فياغرا" لتنشيط السياسة

وبحسب مقطع فيديو نشره موقع "النهار" الجزائري، قال بن قرينة: "نطلب من صيدال تجيبلنا "فياغرا سياسية" ليتنشط الكوموندوش وما يفشلش".
مطالبة بن قرينة جاءت في معرض حديثه عن الوضع السياسي في الجزائر، والذي وصفه بالخامل.
🔴🔴#تغطية_مباشرة— Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) June 12, 2021
📍#تشريعيات_12_جوان#بن_قرينة: "نطلب من صيدال تجيبلنا "فياغرا سياسية" ليتنشط الكوموندوش وما يفشلش" pic.twitter.com/NmvpjxV0PI
ودعا رئيس حركة البناء الوطني إلى حوار سياسي، مؤكدا أن الحراك السياسي الموجود "يدعونا إلى حوار سياسي غير إقصائي من أجل إخراج البلاد من أزمتها"، حسب تعبيره.
وعزا بن قرينة دعوته إلى الرغبة في بناء جزائر جديدة عن طريق حلول سياسية واقتصادية واجتماعية، بغير إقصاء على حد قوله.
يشار إلى أن بن قرينة كان قد أكد أن حركته نجحت في كسب ثقة أنصارها لتزكية قوائمها في الانتخابات التشريعية، التي تجرى اليوم السبت وغدا، مؤكدا ان قوائم حركته ستكون قادرة على استرجاع الثقة المفقودة.
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