الرئيس اللبناني يطالب المجتمع الدولي بالإسهام في عودة اللاجئين السوريين

وبحسب بيان للرئاسة اللبنانية نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، طالب عون الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالعمل على إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

الرئيس عون: من المستحيل الاستمرار في استقبال العدد الضخم من النازحين السوريين وعلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة العمل على اعادتهم الى قراهم في سوريا التي باتت آمنة — Lebanese Presidency (@LBpresidency) June 11, 2021

وقال: "من المستحيل الاستمرار في استقبال العدد الضخم من النازحين السوريين وعلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة العمل على إعادتهم إلى قراهم في سوريا التي باتت آمنة".

مطالبة عون جاءت خلال لقائه، أمس الجمعة، ميمونة محمد شريف وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

وعما يتلقاه لبنان من نمساعدات دولية بسبب هؤلاء اللاجئين، أكد عون أن تلك المساعدات ليست كافية، قائلا إن "النزوح السوري تضاعف خلال سنوات الحرب".

الرئيس عون اطلع من وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ميمونة محمد شريف على المشاريع التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة لاسيما بعد انفجار مرفأ بيروت وبرنامج مساعدة النازحين السوريين في لبنان والمجتمعات التي تستضيفهم pic.twitter.com/w68khtQRVk — Lebanese Presidency (@LBpresidency) June 11, 2021

وعن تفاصيل أعداد اللاجئين السوريين وما يتكلفه لبنان جراء ذلك، قال عون إن أعدادهم وصلت إلى مليون و800 ألف، لافتا إلى أن لبنان يتكبد بسبب هذا الملف 45 مليار دولار.

يشار إلى أن لبنان يعيش أزمة اقتصادية منذ عدة أشهر، على وقع خلافات سياسية ناتجة عن عدم تشكيل الحكومة التي تم تسمية سعد الحريري رئيسا لها.

وقد أدت الأزمة إلى ما وصفه اقتصاديون بالانهيار التاريخي لليرة اللبنانية مقابل الدولار، مما نتج عنه أزمات متنوعة ألقت بظلالها على أساسيات كالدواء والوقود وخلافه.