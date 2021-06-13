مسؤول إيراني: تطعيم الشعب كاملا ضد كورونا حتى مارس 2022

قال علي رضا رئيسي، مساعد وزير الصحة الإيراني، إن بلاده تستهدف الانتهاء من تطعيم كامل الشعب الإيراني حتى مارس/ آذار من العام المقبل 2022.

وبحسب تصريحات نقلتها وكالة "فارس" الإيرانية، أكد رئيسي أنه سيتم تطعيم جميع أفراد الشعب بالجرعة الأولى للقاح كورونا حتى مارس/ آذار من العام المقبل 2022.

وأوضح أن "الجهات الخارجية" لم تف بوعودها في موضوع اللقاح، مؤكدا أن اللقاح الداخلي والبدء في التعامل به سيكون مطروحا بداية من الأسبوع المقبل بصورة أخرى.

وعما تم إنجازه في عملية التطعيم، لفت المسؤول الإيراني إلى أن الأفراد فوق الـ70 عاما تم الانتهاء من تطعيمهم، متوقعا أن يتم الانتهاء من تطعيم من هم فوق الـ60 في غضون 3 أسابيع.

وأوضح أن هناك خطة لتطعيم الكوادر التعليمية والإدارية داخل المجال التعليمي في المدارس والجامعات، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من تطعيم جميع طلاب الجامعات نهاية الخريف المقبل.

وأكد رئيسي أن بلاده اشترت 16.8 مليون لقاح كورونا من سلة "كوفاكس"، لافتا إلى عدم وصول الجرعة كاملة، حيث لم يصل منها إلا 2 مليون فقط، حسب تعبيره، مشيرا إلى ما وصفه بـ "التمييز العالمي الحاصل في الاستفادة من لقاح كورونا، حيث إن 84% من اللقاحات في العالم استفادت منها 5 دول فقط وهو ما يعد تمييزا رهيبا".