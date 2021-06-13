تسجيل
09:50 GMT13 يونيو/ حزيران 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE

    تونسيون يبتكرون مخبرا متنقلا للتحاليل الطبية قادرا على كشف سلالات كورونا.. فيديو

    © Sputnik . M.Gadera
    الأخبار
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0d/1049236724_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_00c0842c896a324bb54d817b6f7f89f3.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/news/202106131049236950-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/

    في الوقت الذي تعاني فيه المناطق الداخلية والنائية في تونس من ضعف الإمكانات الطبية وبطء عملية تقصي فيروس كورونا، وجدت مجموعة من الشبان التونسيين الحل لهذه المعضلة عبر ابتكار مخبر طبي متنقل.

    مشروع فريد من نوعه، يقول مؤسسوه إنه قادر على إجراء التحاليل المخبرية للمواطنين والتنقل إليهم وقتما وأينما كانوا، فضلا عن قدرته على التعرف على السلالات المتحوّرة للوباء بشكل علمي ودقيق.

    تونسي مئة في المئة

    ويؤكد صادق بن خال المدير التجاري لشركة "جين سمارت توكنولوجي"  صاحبة المبادرة، والمختصة في مجال دراسة مخابر التحاليل الطبية وتصنيعها (صاحبة المبادرة)، أن هذا المشروع تونسي مئة في المئة، إذ صُمّم بمعدات وكفاءات شابة محليّة.

    وبيّن بن خال في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن المخبر عبارة عن حاوية كبيرة وقعت تهيئتها بشكل مطابق للمعايير الدولية في مجال الصحة والسلامة الطبية، بهدف تأمين أكبر عدد ممكن من التحاليل المخبرية من أجل معاضدة جهود وزارة الصحة التونسية في تقصي الوباء وحصر حلقات العدوى بمرض كوفيد 19.

    وأضاف: "للمخبر طاقة استيعاب كبيرة، إذ بمقدوره إنجاز ما بين 500 وألف تحليل مخبري في اليوم دون احتساب التحاليل السريعة، لكن أكثر ما يميّزه هو القدرة على التنقل من مكان إلى آخر في وقت قياسي لا يتجاوز الساعتيْن".

    • مخبر تونسي متنقل ابتكره مجموعة من الشباب
      © Sputnik . M.Gadera
    • مخبر تونسي متنقل ابتكره مجموعة من الشباب
      © Sputnik . M.Gadera
    • مخبر تونسي متنقل ابتكره مجموعة من الشباب
      © Sputnik . M.Gadera
    • مخبر تونسي متنقل ابتكره مجموعة من الشباب
      © Sputnik . M.Gadera
    • مخبر تونسي متنقل ابتكره مجموعة من الشباب
      © Sputnik . M.Gadera
    1 / 5
    © Sputnik . M.Gadera
    مخبر تونسي متنقل ابتكره مجموعة من الشباب

    هذه الخاصية، يقول بن خال إنها تعتبر حلا مثاليا للمناطق الحدودية أو الريفية التي يصعب على الجهات الصحية الرسمية الوصول إليها، والتي عادة ما يشكو مواطنوها من ضعف الإمكانات الطبية وأحيانا من غيابها الكلي، مشيرا إلى أن بعض متساكني هذه المناطق لا يتمكّنون من الوصول إلى المراكز المخصصة للتحاليل إما بسبب انتفاء الوقت أو جرّاء ضعف الامكانات المادية.

    ولفت بن خال إلى إمكانية استغلال هذا المخبر في المبيتات الجامعية والمدرسية أو في المطارات والموانئ وفي المحلات السياحية التي تستقبل عددا هاما من الأشخاص، وهو ما سيسهم في تيسير عملية التقصي دون الحاجة إلى تنقل هذه الفئات إلى المراكز المعدة للتحليل.

    مخبر صديق للبيئة

    وفضلا عن خاصيّة التنقّل، يمتاز هذا المخبر الطبي بقدرته على التعرف على مختلف السلالات الجديدة لفيروس كورونا، وهو ما يسهّل على السلطات الرسمية عملية حصر حلقة العدوى وفقا للصنف المكتشف.

     كما أنه مخبر صديق للبيئة، إذ يحوي نظاما لمعالجة الفضلات، مهما كانت تركيبتها ونوعها، ويتضمن خاصيّة لتصفية الهواء لمنع أي احتمال لخروج جزيئات من الفيروس.

    ويؤكد المدير التجاري للشركة المنتجة، صادق بن خال، أن المخبر صُمّم بمعايير صحية صارمة جدا ودقيقة حفظا لسلامة مستخدميه ومنعا لانتشار العدوى بالفيروس، إذ يعتمد المخبر على قاعدة "مارش إن أفانت"، التي تفرض المرور من غرفة إلى أخرى دون العودة إلى الوراء، كما يطبّق قاعدة الفصل التام بين الغرف تجنبا لاحتمالات العدوى.

    ولعلّ ما يميّز هذا المخبر أيضا هو اعتماده على تقنية التواصل عن بعد، التي تخوّل للعاملين به التواصل فيما بينهم سواء داخل الوحدات الطبية المنعزلة أو من خارج المخبر، كما تسمح هذه الخاصية بمتابعة سير العمل ومعاينة التحاليل المخبرية عن بعد.

    مشاريع أخرى

    ويأمل بن خال أن يرى مولودهم العلمي النور في أقرب الآجال واستثماره في مكافحة فيروس كورونا، خاصة وأن وزارة الصحة تفاعلت مع مبادرتهم بشكل إيجابي، وباشرت في التفاوض معهم على توظيفه في الأماكن التي تعاني نقصا أو بطأ في إجراء تحاليل التقصي عن فيروس كورونا.

    ولا تتوقف قريحة أصحاب المبادرة عند إنشاء مخبر تحاليل متنقل، إذ يطمح هؤلاء إلى تصميم مشاريع طبية أخرى يستفيد منها المواطنون، من بينها إنشاء مركز متنقل يعنى بتقصي سرطان الثدي الذي يصيب نحو 3 آلاف امرأة تونسية سنويا وينتشر لدى 30% من مجموع المصابين بالسرطانات.

    وقال بن خال، إن هذا النوع من السرطانات ينتشر بكثافة في المناطق الداخلية التي يضعف فيها معدل الإقبال على إجراء اختبار التقصي المبكر حتى أن بعض النساء يمتن دون أن يعرفن سبب الوفاة، مشيرا إلى أن مشروع المركز المتنقل سيسهم في معالجة المرض قبل بلوغه مراحل متقدمة.

    ويعمل أصحاب المبادرة أيضا على التفكير في إنشاء مستشفى متنقل ومراكز طبية متنقلة لتحليل بعض الأمراض المنتشرة في تونس مثل السكري وضغط الدم.

    انظر أيضا:

    مواجهات في العاصمة التونسية عقب مظاهرة ضد عنف الشرطة
    أمين عام اتحاد الشغل التونسي: بلادنا تتجاوز أزمتها السياسية قريبا
    مسيرة تجوب العاصمة التونسية احتجاجا على وفاة شاب جراء اعتداء أمني
    تونس وليبيا تعلنان انطلاق العمل بالمنفذ الجمركي المشترك في رأس جدير
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الملعب الوطني (بوخارست)، رومانيا
    ما هي أكبر وأقدم وأغلى ملاعب "يورو 2020"
    الجيش الألماني في أفغانستان
    الجيش الألماني يترك خلفه الكثير من البيرة في أفغانستان
    إنفوجرافيك... معلومات عن الجيش الكويتي
    معلومات عن الجيش الكويتي
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك