الدحيح يعود من خلال قناة يوتيوب إماراتية ليحقق أكثر من مليون مشاهدة في 15 ساعة

عرض اليوتيوبر المصري أحمد الغندور المعروف بـ "الدحيح" حلقة جديدة من برنامجه، مساء أمس السبت.

وبحسب ما رصدته وسائل إعلام مصرية، فإن الحلقة حققت مليون مشاهدة في أقل من 15 ساعة من عرضها في الثامنة من مساء أمس السبت.

وكان الغندور قد احتجب منذ عام تقريبًا وأوقف برنامجه "الدحيح" على يوتيوب، معللا بأن عقده قد انتهى مع الشركة التي كانت تتولى البرنامج.

وقد توجه الغندور بعد تجربة الدحيح ليقدم المحتوى نفسه تحت عنوان "متحف الدحيح" بالاتفاق مع شركة إنتاج أخرى وتم عرضها على منصة شاهد، إلا أن التجربة لم تستمر سوى خمس حلقات في ثلاثة أشهر.

بعدها عاد الدحيح مرة أخرى إلى منصة يوتيوب، وتحديدا في قناة "نيو ميديا أكاديمي" التي أسسها محمد بن راشد حاكم دبي.