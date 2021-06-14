الأمن العام السعودي يؤكد توقيف أصحاب فيديو الخلاف العائلي

أكد الأمن السعودي توقيف أصحاب فيديو الخلاف العائلي الذي انتشر خلال الساعات الماضية.

وبحسب ما نشره الأمن العام السعودي عبر حسابه على موقع "تويتر" فقد قامت شرطة منطقة مكة المكرمة بإيقاف الشخصين الذين ظهرا في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع خلال الساعات السابقة.

شرطة منطقة مكة المكرمة: إيقاف شخصين ظهرا بمقطع فيديو أحدهما مصاب وملقى على الأرض إثر خلاف عائلي بينهما pic.twitter.com/EMAeEFXAF8 — الأمن العام (@security_gov) June 14, 2021

والمقطع يظهر من خلاله شخص مصاب وملقى على الأرض في وجود امرأة، اتضح بعد ذلك أن وقوعه كان بسبب إصابة طفيفة في الرأس تعرض لها على إثر خلاف عائلي بينهما.

وأكدت السلطات أن الرجل بصحة جيدة، لافتة إلى أنه تم توقيفه هو والمرأة وتم اتخاذ الإجراءات الأولية تجاههما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.