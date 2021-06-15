الرئاسة اللبنانية تتحدث عن مرجعيات تتدخل في التشكيل الحكومي متجاهلة الدستور

وبحسب البيان الذي نشرته الرئاسة اللبنانية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن هناك تصريحات ومواقف من مرجعيات لبنانية مختلفة تتدخل في عملية التأليف، "متجاهلة قصداً او عفواً ما نصّ عليه ​الدستور".

مكتب الاعلام في الرئاسة: في الوقت الذي يتطلع فيه اللبنانيون الى تشكيل حكومة جديدة تنكب على معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية في البلاد، تطالعنا من حين الى آخر تصريحات ومواقف من مرجعيات مختلفة تتدخل في عملية التأليف، متجاهلة قصداً أو عفواً ما نصّ عليه الدستور — Lebanese Presidency (@LBpresidency) June 15, 2021

ولفت البيان إلى معطيات برزت خلال الأيام الماضية تجاوزت القواعد الدستورية والأصول المعمول بها، مشيرا إلى أن المرجعيات والجهات التي تتطوع مشكورة للمساعدة في تأليف ​الحكومة​، مدعوة الى الاستناد الى الدستور والتقيد بأحكامه وعدم التوسع في تفسيره لتكريس أعراف جديدة ووضع قواعد لا تأتلف معه، حسب تعبير البيان.

وشدد البيان على أن رئاسة الجمهورية تجاوبت مع الكثير من الطروحات التي قدمت لها لتحقيق​ ولادة طبيعية للحكومة، لا فتا إلى تغاضي الرئاسة عن الكثير من الإساءات والتجاوزات" على حد قوله.

رئاسة الجمهورية التي تجاوبت مع الكثير من الطروحات التي قدمت لها لتحقيق ولادة طبيعية للحكومة وتغاضت عن الكثير من الإساءات والتجاوزات ترى ان الزخم المصطنع الذي يفتعله البعض في مقاربة ملف التشكيل لا افق له إذا لم يسلك الممر الوحيد المنصوص في المادة 53 الفقرات 2 و3 و4 و5 من الدستور — Lebanese Presidency (@LBpresidency) June 15, 2021

وأقر بالبيان بأن "الزخم المصطنع الذي يفتعله البعض في مقاربة ملف التشكيل لا افق له، إذا لم يسلك الممر الوحيد المنصوص في المادة 53 الفقرات 2 و3 و4 و5 من الدستور.

وتساءل: هل ما يصدر من مواقف وتدخلات تعيق عملية التأليف يخدم مصلحة اللبنانيين الغارقين في أزمة معيشية واقتصادية لا سابق لها، ويحقق حاجاتهم الإنسانية والاجتماعية الملحة، والتي لا حلول جدية لها، إلا من خلال حكومة انقاذية جديدة"؟.

مكتب الاعلام في الرئاسة: هل ما يصدر من مواقف وتدخلات تعيق عملية التأليف يخدم مصلحة اللبنانيين الغارقين في أزمة معيشية واقتصادية لا سابق لها، ويحقق حاجاتهم الانسانية والاجتماعية الملحة، والتي لا حلول جدية لها، إلا من خلال حكومة انقاذية جديدة؟ — Lebanese Presidency (@LBpresidency) June 15, 2021

يشار إلى أن نبيه بري رئيس مجلس النواب كان آخر من تقدم بمبادرة لحل الأزمة اللبنانية، المتمثلة في الخلاف بين رئيس الحكومة المنتظرة سعد الحريري، والرئيس اللبناني ميشال عون، مؤكدا أن مبادرته ترتكز إلى دعم عربي وإقليمي، حسب تعبير بري.