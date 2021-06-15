تونس... الإفراج عن المرشح الرئاسي السابق نبيل القروي بعد سجنه 6 أشهر

وبحسب موقع موازييك التونسي أكد رمزي بن دية محامي رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي أنه تقرر الإفراج عن موكله اليوم الثلاثاء، معتبرا أن قرار الإفراج إعادة للأمور إلى نصابها، حسب تعبيره.

ويأتي الإفراج عن القروي بعد 6 أشهر من الحبس الاحتياطي بسبب تهم فساد مالي، كان قد حوكم طبقا لها.