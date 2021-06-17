مكتب السيستاني يؤكد عدم دعم المرجع الشيعي لأي مرشح في الانتخابات الإيرانية

أكد مكتب المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني في مدينة قم، عدم دعمه أي مرشح في الانتخابات الإيرانية المقرر إجراؤها غدا الجمعة.

وبحسب بيان نشره موقع العين، أعلن مكتب السيستاني في مدينة قم الإيرانية أن المرجع الشيعي الأعلى لا يدعم أي مرشح في الانتخابات الإيرانية القادمة.

وشدد البيان على أن "ما تداوله نشطاء في منصات التواصل الاجتماعي عن دعم مرشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية، مزاعم وأكاذيب لا صحة لها".

يشار إلى أن المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني اشتهر ببعده عن الحراك السياسي بصورة علنية، حيث يفضل عدم الظهور، وينقل ممثلوه وجهة نظره عبر بيانات أو تصريحات للمتحدثين باسمه.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي كان السيستاني قد دعا عقب لقائه جينين هينيس-بلاسخارت، مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، إلى "المشاركة بصورة واسعة في الانتخابات العراقية".

جدير بالذكر أن الانتخابات الإيرانية ستجرى بداية من غد الجمعة، حيث من المفترض أن يصوت 59 مليونا من الإيرانيين فيها، وسط توقعات بألا تزيد النسبة عن 40% حسب تقارير إعلامية.