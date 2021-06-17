اتحاد الشغل التونسي يسحب مبادرة الحوار الوطني من رئيس الجمهورية

وبحسب تصريحات لموقع "موازييك" التونسي، أكد كمال سعد، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي، أن الاتحاد قرر سحب مبادرة الحوار الوطني من رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وأوضح المسؤول التونسي أن الاتحاد أكد على ضرورة تضمين هذه النقطة في البيان الختام للهيئة الإدارية الذي سيصدر في ختام أعمالها.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد أعلن، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مبادرة تنص على إطلاق حوار وطني يضم كل الجهات الوطنية والسياسية "لإيجاد حلول سياسية واقتصادية واجتماعية للوضع الراهن في بلادنا".

وقد وافق في البداية الرئيس التونسي على مبادرة اتحاد الشغل التونسي، مشترطا لتفعيلها "عدم مشاركة الفاسدين، وضرورة مشاركة الشباب في الحوار"، حسب تعبير بيان الرئاسة الصادر في ديسمبر الماضي.

وبعدها تطورت الأمور حيث أعلن رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد، في مارس/ آذار الماضي، إطلاق ما قال إنه حوار شبابي على منصات رقمية، الأمر الذي اعتبره الاتحاد العام للشغل التونسي "انقلابا على الأعراف"، على حد تعبير أمينه العام المساعد في تصريحات صحفية.

وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية كبيرة بين رئيس الجمهورية من جهة، وبين البرلمان ورئيس الحكومة في الجهة الأخرى.