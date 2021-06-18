مدرب المنتخب الجزائري يقلد رونالدو ويبعد زجاجة الـ"كوكاكولا"

أعاد مدرب المنتخب الأوليمبي الجزائري ما فعله النجم العالمي كرستيانو رونالدو من إبعاده زجاجة الكوكاكولا أثناء المؤتمر الصحفي، ولكن على سبيل المزاح.

وبحسب مقطع فيديو تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قام مجيد بوقرة مدرب المنتخب الأوليمبي الجزائري مازحا بإبعاد زجاجة كوكاكولا من أمامه أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب مباراة فريقه مع المنتخب الليبيري.

وكان المنتخب الجزائري قد فاز على المنتخب الليبيري في المباراة الودية التي أقيمت بينهما، أمس الخميس، على الملعب الأوليمبي الجديد لوهران، وانتهت بخماسية كاملة مقابل هدف وحيد.

وقام بوقرة في الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة بإبعاد زجاجة الكوكاكولا، التي كانت بجانبه، ونصح الجميع بشرب الماء بدلا منها، وقال مازحا: "ليس جيدا" ما جعل الجميع ينفجر بالضحك.

وكان مهاجم يوفنتوس والبرتغال كرستيانو رونالدو قد طالب بالتخلي عن المشروبات الغازية، وشرب الماء بدل ذلك، وكان يوجد أمامه في المؤتمر الصحفي لـ"يورو 2020"، زجاجتين "كوكاكولا" أبعدهما عنه.

وبحسب وسائل إعلام، كان لإيماءة كريستيانو تأثير سلبي على العلامة التجارية، وهي إحدى رعاة المسابقة، حيث تراجعت قيمة أسهم الشركة الراعية لبطولة كرة القدم الأوروبية 1.6% في البورصة. وتحديدا من 242 مليار دولار إلى 238 مليار دولار، بخسارة بلغت 4 مليارات دولار.