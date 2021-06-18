رئيس وفد إيران في مفاوضات فيينا: لا تأثير لانتخاباتنا الرئاسية على عملية التفاوض

أكد عباس عراقجي، رئيس وفد إيران في مفاوضات فيينا، أن الانتخابات الرئاسية في إيران لن تؤثر على عملية التفاوض الخاصة بالاتفاق النووي، والجارية في العاصمة النمساوية فيينا.

وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، قال عراقجي إن هذه "الانتخابات ليس لها تأثير على عملية التفاوض"، مؤكدا أن فريقه "سيواصل مباحثاته بغض النظر عن السياسة الداخلية".

وعما تم إنجازه في عملية التفاوض حتى الآن، أوضح كبير المفاوضين الإيرانيين أنهم باتوا أقرب إلى التوصل لاتفاق أكثر من أي وقت مضى، مشددا على تفاؤله بحصول ذلك خلال فترة الحكومة الإيرانية الحالية.

ولفت عراقجي إلى أن "الاتفاق النووي لا يزال على قيد الحياة بسبب نهج إيران"، مؤكدا في الوقت نفسه على وجود ما وصفها بـ "بعض القضايا الأساسية التي تحتاج إلى التفاوض".

وأشار إلى وجوب أن تعرف الأطراف المتفاوضة أن إيران سقطت ضحية، قائلا: "واشنطن بحاجة إلى تصحيح المسار الذي سلكته بالفعل في المفاوضات".

وطالب عراقجي الأطراف المتفاوضة بوضع ضمانات لعدم تكرار ما حدث من مغادرة ترامب الاتفاق النووي من قبل أي رئيس أمريكي آخر.

يشار إلى أن عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية بدأت، اليوم الجمعة، حسبما أعلنت وزارة الداخلية هناك، والتي أكدت أن أكثر من 66 ألف مركز اقتراع فتحت أبوابها أمام المواطنين صباح اليوم في جميع أرجاء البلاد، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.