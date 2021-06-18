ريهام حجاج: الحرب بين زوجي وياسمين عبد العزيز لا وجود لها إلا في مواقع التواصل... فيديو

قالت الفنانة المصرية ريهام حجاج إن الحرب بين زوجها وطليقته السابقة ياسمين عبد العزيز لا وجود لها إلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب لقاء لها على فضاية "النهار" المصرية، أكدت حجاج أن كلا من زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة وطليقته ياسمين عبد العزيز يعيشان حياتهما بسعادة كل مع شريكه الجديد.

وأوضحت أن ياسمين عبد العزيز لا يعيبها إعلان خبر الطلاق من عدمه، معللة بأن الحياة الشخصية مكانها ليس مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام.

وشددت حجاج على عدم أحقية الجمهور في أن يبدي رأيه في حياة الفنانين الشخصية، مثل أخبار الزواج أو الطلاق، لأنه في النهاية لا يعرف تفاصيل ما يدور، حسب تعبيرها.

وأكدت ريهام أن ما تعرضت له من انتقادات وآراء سلبية، كان سببه الرئيسي هو زواجها من رجل الأعمال المصري محمد حلاوة، عقب عام من طلاقه للفنانة ياسمين عبد العزيز.

وفي اللقاء ردت الفنانة المصرية ريهام حجاج، على الانتقادات التي تعرضت لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخيرا، مؤكدة أن زواجها من رجل الأعمال محمد حلاوة بعد انفصاله عن الفنانة ياسمين عبد العزيز هو السبب، خاصة أن خبر طلاقهما لم يكن معلنا وقتها.