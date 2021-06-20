100 مستوطن إسرائيلي يقتحمون قرية بالقرب من رام الله في حماية الشرطة

قام 100 مستوطن إسرائيلي، اليوم الأحد، باقتحام منطقة جبل العالم في قرية نعلين بالقرب من رام الله.

وبحسب ما أكده عماد الخواجا رئيس بلدية نعلين لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن منطقة جبل العالم مهددة بالاستيلاء من قبل مستوطنين لإقامة مجمع استيطاني.

وأوضح أن المستوطنين الذين اقتحموا المنطقة صباح اليوم كانوا قرابة 100 شخص، مدعومين بقوات من الشرطة، والجرافات الإسرائيلية.

وبخصوص ما قامت به الجرافات أكد الخواجا، أنها جرفت منذ ساعات الصباح 300 دونم من أراضي المواطنين في محيط الجبل.

ولفت المسؤول الفلسطيني إلى أن أهالي نعلين "توجهوا إلى المكان لصد اعتداء جيش الاحتلال والمستوطنين".

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها مستوطنون اقتحام جبل نعلين، حيث سبق واقتحم عدد كبير منهم المنطقة مدعومين بقوات من الشرطة، في أواخر مايو/ أيار الماضي، مما أدى لمواجهات أصيب على إثرها مواطنان فلسطينيان بجروح، أحدهما في رأسه.

وتبلغ مساحة أراضي البلدة 57 ألف دونما تبقى لها بعد 1967 10 آلاف دونم يسمح بالبناء في 1000 منها فقط، وتحاصر بالمستوطنات حيث التهم جدار الفصل العنصري منها ثلثي مساحة الأراضي، ومن الشرق منها يوجد الطريق الاستيطاني المعروف باسم 142، ومن الغرب منطقة الحارات التي تسيطر عليها قوات الاحتلال، ولم يتبقى غير المنطقة الشمالية والتي باتت بمثابة رئة للقرية ومزارعيها وتبلغ مساحتها 3000 دونم، وهي ما يحاول المستوطنون الإسرائيليون السيطرة عليه لبناء مستوطانت جديدة وابتلاع القرية بأكملها، حسب تصريحات الخواجا.