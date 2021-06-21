مركز الفلك الدولي يكشف موعد عيد الأضحى 2021

كشف مركز الفلك الدولي أن وقفة عيد الأضحى لهذا العام، 2021، ستكون يوم الاثنين 19 يوليو/ تموز المقبل.

وبحسب "المصري اليوم" فإن مركز الفلك الدولي أكد أن يوم الاثنين الـ19 من شهر يوليو القادم سيكون هو يوم وقفة عيد الأضحى.

ووفقا لهذا التاريخ فإن 27 يوما فقط هي المتبقية على موعد عيد الأضحى الذي سيبدأ من الثلاثاء 20 يوليو حتي الجمعة 23 من الشهر نفسه.

وعن صلاة العيد، فقد حسمت وزارة الأوقاف المصرية طريقة أدائها، حيث أكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، في مقطع فيديو عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، إن صلاة عيد الأضحى المبارك ستقام بجميع المساجد التي يؤدى فيها صلاة الجمعة فقط دون إقامتها في الساحات، مؤكدا عدم السماح بإقامتها في الزوايا ولا المصليات ولا المساجد التي لا تقام بها الجمعة ولا في الشوارع ولا الساحات ولا في الطرقات.

وشدد وزير الأوقاف على الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم الالتزام بها في صلاة الجمعة وسائر الصلوات من اصطحاب المصلى وارتداء الكمامة وإجراءات التباعد الاجتماعي.

يشار إلى أن عيدا الفطر كان ووفقًا للحسابات الفلكية يوم الخميس 13 مايو/ أيار الماضي، حيث وافق غرة شهر شوال.