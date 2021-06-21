الكويت تعلن وصول الدفعة الرابعة من لقاح "أكسفورد"

قالت تقارير إعلامية كويتية إن وزارة الصحة تسلمت الدفعة الرابعة من لقاح "أكسفورد" وهي عبارة عن 260 ألف جرعة.

وبحسب جريدة "الأنباء" الكويتية فقد وصلت إلى الكويت، مساء أمس الأحد، دفعة من لقاح "أكسفورد"، عبارة عن 260 ألف جرعة، من مصنعها في روسيا.

وفيما لفتت الصحيفة إلى أن هذه الدفعة سيتم منحها كجرعة أولى لمن لم يأخذ اللقاح من قبل، في محاولة لزيادة أعداد المطعمين، فقد أكدت أن الوزارة ستقوم بتوزيعها على مراكز التطعيم في سائر أنحاء البلاد ليبدأ التعامل بها سريعا.

وكان وزير الصحة الكويتي، باسل الصباح، قد صرح في الـ6 من شهر يونيو/ حزيران الجاري بأن بلاده سوف تستقبل دفعة جديدة من لقاح "أوكسفورد" بعد عشرة أيام، مؤكدا أن الكويت ليست وحدها من يعاني تأخر وصول لقاح "أوكسفورد"، بل إن دولا كثيرة تعاني ذلك، ومنها الدول الخليجية عموما.

ولفت الصباح إلى أن 75% من إنتاج اللقاحات في العالم موزعة على 10 دول، في حين أن 25% يتم التعامل عليها لبقية دول العالم.

كما كشف الصباح في تصريحاته أن بلاده قد تعاقدت بالفعل لجلب لقاحي "موديرنا" و"جونسون آند جونسون".

يشار إلى أن السلطات الكويتية كانت قد حددت أربعة أنواع من التطعيمات، يعفى المطعمون بها من الحجر المؤسسي عند وصولهم إلى الكويت.

ووفقا لخطاب من الصحة الكويتية فإن اللقاحات التي حددتها وزارة الصحة الكويتية هي "فايزر بايونتك"، و"أسترازينيكا أكسفورد"، و"موديرنا"، و"جونسون آند جونسون".