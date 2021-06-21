الرئيس الفلطسيني يدعو "حماس" وفصائل المقاومة إلى العودة للحوار "فورا"

وبحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، دعا عباس حركتي "فتح" و"حماس" وسائر فصائل المقاومة الفلطسينية إلى "العودة فورا إلى حوار جاد على مدار الساعة لإنهاء الانقسام وبناء الشراكة الوطنية على كل المستويات لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه شعبنا وقضيته الوطنية".

دعوة عباس جاءت خلال كلمته في افتتاح أعمال الدورة الثامنة للمجلس الثوري لحركة "فتح"، مساء اليوم الإثنين، تحت عنوان: "القدس عاصمتنا وعنوان هويتنا وحرية شعبنا".

وكانت مصادر فلسطينية، قد أفادت أن القيادة المصرية أبلغت الفصائل الفلسطينية بتأجيل الحوارات التي كانت مقررة منتصف الشهر الجاري، لأجل غير مسمى، حيث قال مصدر خاص لوكالة "سبوتنيك"، "السبب المعلن من الجانب المصري لتأجيل الحوارات هو انشغالات القيادة المصرية، ولكن في الحقيقة هناك خلافات عميقة بين الأطراف المتحاورة".

وشدد أبو مازن على أن عملية إعادة الإعمار لقطاع غزة يجب أن تمر من خلال الدولة الفلسطينية، حيث قال: "قلنا ونقول، إن دولة فلسطين هي العنوان الشرعي لإعادة الإعمار"، مشيرا إلى أن هناك تواصلا مستمرا بين السلطة الفلسطينية وكل من مصر وقطر والأردن من أجل هذا الملف.

وطالب عباس بضرورة رحيل "الاحتلال"، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني "لن يكل ولن يلين في مسيرته العظيمة حتى إنهاء الاحتلال عن أرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية"، مضيفا: "نقول بصوت عال ليرحل هذا الاحتلال عن صدورنا وأرضنا وشعبنا".