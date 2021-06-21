المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: سفيرنا يعود إلى موسكو هذا الأسبوع

أعلنت الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الإثنين، عن عودة سفيرها إلى موسكو هذا الأسبوع.

وبحسب "رويترز"، فقد أكد نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن السفير الأمريكي لدى روسيا، جون سوليفان، سيعود إلى موسكو هذا الأسبوع.

وقال برايس، في إفادة صحفية اليوم الإثنين، إن بلاده ترحب بعودة السفير الروسي أناتولي أنتونوف.

وكان الرئيسان الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين قد اتفقا في قمة الأسبوع الماضي على إعادة السفيرين إلى موسكو وواشنطن.

يشار إلى أن الخارجية الروسية كانت قد أقدمت على استدعاء سفيرها من واشنطن للتشاور في منتصف مارس/ آذار الماضي، على خلفية تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية،

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الهدف هو "بحث الخطوات المطلوبة والاتجاه اللازم اتباعه على خلفية حال العلاقات مع الولايات المتحدة".