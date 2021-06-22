مجلس الأمة الكويتي.. تشابك بالأيدي وتشويش لمنع عقد جلسة اليوم

شهد مجلس الأمة الكويتي في جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء حالة من الخلاف حول عقد جلسة خاصة لإقرار أحد مشاريع القوانين، وصلت إلى التشابك بالأيدي.

وبحسب صحيفة القبس الكويتية فإن تشابكا بالأيدي وقع بين حمود مبرك ومساعد العارضي، خلال جلسة اليوم الثلاثاء والتي تم تخصيصها لإقرار الميزانيات.

وبجانب التشابك بالأيدي فقد قام بعض النواب بالطرق على الطاولات في محاولة لإحداث ضوضاء وتشويش يحول دون عقد الجلسة التي أصر رئيس المجلس مرزوق الغانم على عقدها.

وبحسب النواب المعترضين فإن إقرار الميزانيات عمل يستوجب محاسبة الحكومة أولا، وهو ما لم يحدث نظرا لتغيبها 4 جلسات كاملة.

لكن رئيس المجلس افتتح الجلسة مؤكدا أنها جلسة خاصة، بناءً على الطلب المقدم من بعض الأعضاء للنظر في مشروعات القوانين بربط الميزانيات الواردة.

وفي نهاية الجلسة أقر المجلس مشروع القانون الخاص بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية الواردة في المرسوم رقم (12) لسنة 2021، بأغلبية 32 عضواً ورفض عضو واحد، وعدم تصويت 30 عضواً.

يشار إلى أن أزمة سياسية محتدمة بين الحكومة الكويتية ومجلس الأمة، تمثلت في عدم حضور الحكومة 4 جلسات متوالية، كان من المقرر أن تشهد استجوابات من المجلس لعدد من أعضاء الحكومة، وفي مقدمتهم رئيسها.