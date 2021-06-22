أردوغان: استطعنا جذب 225 مليار دولار استثمارات مباشرة في 17 عاما

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أن بلاده استطاعت جذب 225 مليار دولار كاستثمارات مباشرة في 17 عاما.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة التركية، نشرته وكالة "الأناضول": أكد أردوغان أن الاستثمارات الدولية المباشرة منذ العام 2003، بلغت 225 مليار دولار.

وأوضح البيان الصادر لهدف تقييم استراتيجية الاستثمار الدولي المباشر في تركيا 2020-2023، أن هذه الاستراتيجية هدفها تعزيز القيمة المضافة للاقتصاد التركي عن طريق جذب استثمارات دولية مباشرة.

كما أضاف البيان أن من أهداف تلك الاستراتيجية "رفع حصة البلاد في سوق الاستثمارات الدولية المباشرة، بنسبة 1.5%، بحلول عام 2023".

وتحدث البيان عن فرص الاستثمار في تركيا، منوها بما وصفها بـ "الإماكانيات الكبيرة في مجال الإنتاج، والقوة العاملة".

وأوضح البيان أن تركيا تتمتع بموقعها الاستراتيجي المهم، وبنيتها التحتية اللوجستية.

كما لفت إلى أن تركيا "تقع في منطقة يمكن فيها عبر رحلة طيران لـ 4 ساعات، الوصول إلى بلدان يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة، وإجمالي قيمة أسواقها 26 تريليون دولار".