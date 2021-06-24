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    الصادرات النفطية السعودية تحقق ارتفاعا بواقع  27 مليار ريال

    © AP Photo / JOHN GAPS III
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    حققت الصادرات النفطية السعودية ارتفاعا في شهر إبريل الماضي بواقع 27 مليار ريال، وهو ما يزيد عن 7.1 مليار دولار.

    وبحسب موقع عاجل السعودي فإن هذه الزيادة تقارب نسبة 109.1%، في قيمة الصادرات النفطية السعودية.

    مؤشرات اقتصادية - النفط، أرامكو، السعودية، اقتصاد الشرق الأوسط 2020
    © REUTERS / Maxim Shemetov
    صادرات السعودية من النفط تتراجع خلال عام بنحو 9 مليارات دولار

    وبحسب تصريحات نقلها الموقع السعودي عن فيصل بن سعد البداح، الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية فإن الصادرات غير النفطية للسعودية زادت بنسبة 46.3% في نفس الفترة، لترتفع إلى 19.6 مليار ريال.

    ولفت البداح إلى أن بلاده تستهدف استراتيجيا رفع الصادرات غير النفطية، ليكون إسهامها في الناتج المحلي أكثر من 50% بحلول 2030، لافتا إلى أن الواردات التجارية للسعودية ارتفعت هي الأخرى بـ 17.4% (7.3 مليار ريال)

    وكشف رئيس هيئة تنمية الصادرات السعودية أن أكثر من 1250 شركة سعودية تقدمت إلى مشروع صنع في السعودية، منذ إطلاقه أواخر مارس/ آذار الماضي.

    يشار إلى أن الهيئة العامة للإحصاء السعودية كانت قد أكدت في تقرير لها أواخر مارس الماضي انخفاض قيمة صادرات النفط السعودية بنسبة 20.5% على أساس سنوي في يناير 2021، فيما ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية بـ15.6% وزادت واردات المملكة 20.7%".

    وتعول المملكة على مجموعة من المشاريع الاستراتيجية تتضمنها رؤية المملكة 2030، والتي أعلن عنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

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