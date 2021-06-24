الصادرات النفطية السعودية تحقق ارتفاعا بواقع  27 مليار ريال

حققت الصادرات النفطية السعودية ارتفاعا في شهر إبريل الماضي بواقع 27 مليار ريال، وهو ما يزيد عن 7.1 مليار دولار.

وبحسب موقع عاجل السعودي فإن هذه الزيادة تقارب نسبة 109.1%، في قيمة الصادرات النفطية السعودية.

وبحسب تصريحات نقلها الموقع السعودي عن فيصل بن سعد البداح، الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية فإن الصادرات غير النفطية للسعودية زادت بنسبة 46.3% في نفس الفترة، لترتفع إلى 19.6 مليار ريال.

ولفت البداح إلى أن بلاده تستهدف استراتيجيا رفع الصادرات غير النفطية، ليكون إسهامها في الناتج المحلي أكثر من 50% بحلول 2030، لافتا إلى أن الواردات التجارية للسعودية ارتفعت هي الأخرى بـ 17.4% (7.3 مليار ريال)

وكشف رئيس هيئة تنمية الصادرات السعودية أن أكثر من 1250 شركة سعودية تقدمت إلى مشروع صنع في السعودية، منذ إطلاقه أواخر مارس/ آذار الماضي.

يشار إلى أن الهيئة العامة للإحصاء السعودية كانت قد أكدت في تقرير لها أواخر مارس الماضي انخفاض قيمة صادرات النفط السعودية بنسبة 20.5% على أساس سنوي في يناير 2021، فيما ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية بـ15.6% وزادت واردات المملكة 20.7%".

وتعول المملكة على مجموعة من المشاريع الاستراتيجية تتضمنها رؤية المملكة 2030، والتي أعلن عنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.