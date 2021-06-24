قتلى في تحطم مروحية عسكرية بالقرب من العاصمة نيروبي

القاهرة- سبوتنيك. وبحسب بيان لوزارة الدفاع الكينية اليوم الخميس، أكد سقوط قتلى إثر تحطم مروحية عسكرية في منطقة كاجيادو بالقرب من العاصمة نيروبي، دون تحديد عددهم.

وأوضح البيان أن المروحية من نوع "مي 171"، كانت قد تحطمت خلال محاولة الهبوط في منطقة أو يتبيسي في محافظة كاجيادو.

وعن المصابين لفت البيان إلى أنه قد تم نقلهم إلى مستشفى تابع للقوات المسلحة في نيروبي، فيما انتشر محققون في موقع الحادث لمباشرة التحقيقات.

يشار إلى أن طائرة كينية حربية سقطت في جنوب الصومال في العام 2014، بسبب ما قالت وزارة الدفاع الكينية وقتها إنها "مشاكل فنية"، غير أن مسلحي حركة الشباب الصومالية قالوا إنهم أسقطوها بصاروخ.

وفي العام 2006 أيضا سقطت طائرة عسكرية كينية كان على متنها 4 نواب بالبرلمان الكيني، فيما أكدت وزارة الدفاع أن 14 شخصا قتلوا وأصيب آخرون جراء سقوطها عند الهبوط، حيث كانت في رحلة لمدينة مرسابيت على بعد 450 كيلومترا شمال شرق العاصمة نيروبي.