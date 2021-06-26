اللقاح لا يمنع الإصابة.. وزير الصحة التونسي معلقا على إصابة المشيشي رغم تطعيمه

علق وزير الصحة التونسي دكتور فوزي المهدي على إصابة رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي بفيروس كورونا بالرغم من تلقيه التطعيم، مؤكدا أن اللقاح لا يمنع الإصابة مجددا.

وبحسب تصريحات نقلها موقع قناة نسمة التونسية، كشف المهدي الحالة الصحية لرئيس الحكومة بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا، مؤكدا أنها مستقرة، وان المشيشي يمارس عمله عن بعد.

وردا على سؤال حول كيفية إصابة المشيشي رغم تلقيه التطعيم قال وزير الصحة إن عملية التطعيم بلقاح مضاد لكورونا تحمي من الحالات الخطيرة، لكنها لا تمنع الإصابة بالفيروس.

ودعا المهدي المواطنين إلى الإقبال على عمليات التطعيم، لأنها بحسبه تؤدي دورا هاما في حماية المواطن من تأثيرات الإصابة بفيروس كورونا، لافتا إلى أن إصابة متلقي التطعيم تكون بأعراض خفيفة.

يشار إلى أن رئاسة الحكومة التونسية كانت قد أعلنت أمس الجمعة أن التحاليل الدورية التي أجراها رئيس الحكومة هشام المشيشي أثبتت إصابته بفيروس كورونا، معلنة تعليق كافة لقاءات عمله المقررة مسبقا.

وأكدت أن المشيشي سيواصل القيام بأعماله عن بعد بطريقة لا تؤثر على السير العادي للعمل الحكومي مع مراعاة كافة المحاذير الصحية والالتزام بالإجراءات الوقائية.

وكان المشيشي قد تلقى الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا يوم الجمعة الـ 23 من أبريل/ نيسان الماضي، والجرعة الثانية يوم الـ 25 من مايو/ أيار الماضي.