وزير الصحة الإيراني: تقنية إنتاج اللقاح الروسي من أفضل التقنيات العالمية

أكد وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، أن تقنية إنتاج اللقاح الروسي تعد من أفضل التقنيات العالمية في مجال تصنيع اللقاحات.

وبحسب تصريحات نقلتها وكالة طإرنا" الإيرانية قال نمكي: "لقد أدركنا بأن تقنية إنتاج اللقاح الروسي، هي من أفضل التقنيات العالمية".

ولفت إلى أن هذا السبب هو ما جعلهم يبرمون صفقة الشراء، "وبعدها نتجه نحو الانتاج المشترك".

تصريحات وزير الصحة الإيراني جاءت على هامش حضوره مراسم عرض الشحنة التجريبية من لقاح "سبوتنيك V" المصنع بالاشتراك مع روسيا في إيران.

وافتخر نمكي بانضمام إيران لمصنعي "سبوتنيك V"، قائلا: "لقد انضمت إيران بكل فخر إلى مجموعة صانعي اللقاحات في مجال مكافحة فيروس كورونا".

وأوضح الوزير الإيراني أن بلاده من بين الدول التي تمتلك "التقنية والبنية التحتية اللازمة لإنتاج اللقاحات المضادة لكورونا"، مشيرا إلى أنهم "قلائل".

وتحدث نمكي عن "إنجازين" حققتهما بلاده في مجال اللقاحات، "الأول هو أننا أنتجنا اللقاحات، والثاني أننا أصبحت لدينا الجاهزية لإنتاج اللقاحات ضد متحورات الفيروس وهذا هام للغاية".

وفي حين أكد أن ما حققته بلاده في مجال تصنيع اللقاحات في عام واحد يعادل ما يحققه آخرون في 20 عاما، لفت إلى أن إيران قدمت العديد من الشهداء في المجال الطبي، عازيا ذلك إلى الحظر، قائلا: "للاسف وبسبب الحظر لم نتمكن في بداية تفشي فيروس كورونا من توفير الحد الأدنى من معدات الوقاية للكوادر الطبية وفقدنا بعضهم".

ولفت مدللا إلى الرئيس الأمريكي، الذي أكد الأسبوع الماضي عدم معارضة بلاده إرسال الأدوية واللقاحات إلى الشعب الإيراني، ومعلقا: "معنى ذلك أنهم كانوا يعارضون قبل هذا الوقت".