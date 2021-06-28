وزير الخارجية المولدوفي: تعميق العلاقات مع تركيا مصلحة قومية

أكد أوريليو جيوجوي، وزير خارجية مولدوفا، أن تعميق العلاقات مع تركيا يعتبر مصلحة قومية لبلاده.

وبحسب وكالة الأناضول التركية أشاد وزير الخارجية المولدوفي بتركيا، واصفا إياها بأنها "شريك موثوق به" بالنسبة لبلاده.

تصريحات جيوجوي جاءت خلال مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الذي استضافته تركيا.

ولفت الوزير المولدوفي إلى أن "الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا ومولدوفا، أكسب علاقات البلدين زخماً كبيراً"، آملا أن تكون هذه الشراكة بين مولدوفيا وتركيا أكثر إيجابية ومنفعة متبادلة، عقب انتخابات مبكرة ستشهدها بلاده في يوليو/ تموز المقبل.

وتحدث جيوجوي عن وجود 1300 شركة تدار برأيس مال تركي في بلاده، مؤكدا أن تركيا تعد من أبرز الشركاء التجاريين لمولدوفا، لافتا إلى ضرورة تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، متوقعا وصوله إلى مليار دولار.

وقال: "تركيا ومولدوفا نجحتا العام الماضي في الحفاظ على حجم التبادل التجاري بينهما، بمستوى 560 مليون دولار، وهذا مؤشر على استمرار العلاقات التجارية والاستراتيجية بين البلدين بشكل سليم، بالرغم من تحديات الوباء".

وبخصوص الاتفاقيات بين بلاده وتركيا، تحدث جيوجوي عن اتفاقية تجارة حرة بين البلدين، منذ عام 2016، مشددا على أن "المصلحة القومية لبلاده، تقتضي تعميق العلاقات مع تركيا، بغض النظر عمن يتولى الرئاسة أو رئاسة الوزراء في بلاده".