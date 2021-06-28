بايدن: أتطلع لاستقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد قريبا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يتطلع للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينت.

وبحسب رويترز أكد بايدن تطلعه للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينت قريبا، واصفا التزام بلاده تجاه إسرائيل وأمنها بأنه التزام صلب.

تصريحات بايدن جاءت في اجتماع مع نظيره الإسرائيلي ريئوفين ريفلين اليوم الاثنين أجريا خلاله مناقشات موسعة بشأن مساعي الولايات المتحدة للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني وتشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل، وسط قلق في إسرائيل وعواصم عربية إزاء مساعي الولايات المتحدة العودة للاتفاق النووي الإيراني، وذلك خشية أن يتيح الاتفاق لطهران امتلاك أسلحة نووية في نهاية المطاف تجعلهم عرضة للترهيب أو التهديد العسكري الإيراني.

من جهته عبر الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلين عن سعادته بوجوده في البيت الأبيض، مؤكدا أن أمريكا هي أعظم أصدقاء وحلفاء إسرائيل.

وكان ريفلين، قد وصل أمس الأحد، إلى نيويورك في زيارة رسمية يلتقي خلالها بجانب نظيره الأمريكي، كلا من رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وممثلي الجالية اليهودية إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ومن المقرر أن يترك ريفلين منصبه في السابع من يوليو/تموز المقبل، بعد أن أمضى سبع سنوات في منصبه وسيحل محله رئيس الوكالة اليهودية إسحق هرتزوج.

وكان نفتالي بينيت قد أدى اليمين الدستورية في الـ 13 من شهر يونيو/ حزيران الجاري، بعد حصول التحالف الذي شكله مع يائير لابيد على ثقة أغلبية أعضاء الكنيست.

ويتناوب على رئاسة الحكومة الجديدة بحسب الاتفاق الائتلافي بينيت ولابيد، ويشغل الأخير حاليا منصب وزير الخارجية في الحكومة الجديدة.