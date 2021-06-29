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    الصحة العراقية، كورونا، بغداد، العراق مايو 2020

    الصحة العراقية تكشف عن مؤشرات على وجود السلالة الهندية في البلاد

    © REUTERS / Thaier Al-Sudani
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    أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، عما أسمته "مؤشرات" على دخول السلالة الهندية المتحورة من فيروس كورونا "دلتا"، إلى البلاد.

    وبحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية، أعلن جاسب الحجامي، مدير عام صحة الكرخ، عن دلائل تؤكد دخول السلالة الهندية "دلتا" إلى العراق.

    الصحة العراقية، كورونا، بغداد، العراق مايو 2020
    © REUTERS / Thaier Al-Sudani
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    وعدّد الحجامي هذه الدلائل، والتي يعد أبرزها بحسبه زيادة إصابات الشباب بالفيروس، وأيضا سرعة انتشار الإصابة.

    وأكد مدير عام الصحة أن الإصابات زادت من 10% لتصبح 12%، في مدة وجيزة، وهذه الزيادة تدل على سرعة الانتشار الذي هو سمة أساسية للسلالة الهندية المتحورة.

    ولفت الحجامي كذلك إلى الضغط الذي أصبحت أقسام العناية المركزة تعاني منه، حيث ينام المرضى في ردهاتها، لعدم وجود أسرّة، حيث زادت من 300 إلى أكثر من 500 حالة.

    وحذر المسؤول العراقي من خطورة السلالة الهندية المتحورة المعروفة باسم "دلتا"، قائلا: "إنها من أخطر السلالات".

    وكان المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، قد صرح السبت الماضي، بأن "الموجة الوبائية الجديدة التي دخلت البلاد أكثر شدة وخطورة من الموجتين الأولى والثانية اللتين دخلتا البلاد سابقاً"، مبينا أن الموجة الجديدة تتطلب مواجهتها "التركيز على طرق الوقاية، وأهمها ارتداء الكمامات والتباعد، فضلاً عن التلقيح".

    وقد حذرت وزارة الصحة العراقية، مساء الخميس الماضي، من أن العراق يواجه "بداية الموجة الثالثة من كورونا"، مؤكدة في بيان لها أن الزيادة في أعداد الإصابات "تنذر بموجة ثالثة قد تكون أشد من الموجتين السابقتين"، وحثّت المواطنين على مواصلة اتخاذ الإجراءات الوقائية وأخذ اللقاح. وأضاف البيان أن "توافر اللقاح سيتضاعف في الأسابيع المقبلة".

    وبلغ العدد الإجمالي للحالات في العراق منذ بداية الوباء 1.311.093 حالة، و16.999 حالة وفاة مرتبطة بـ"كوفيد-19"، وفقًا للأرقام الحكومية، في حين يبلغ عدد سكان العراق 40 مليونًا و150 ألف نسمة، بحسب إحصاءات وزارة التخطيط في البلاد، في عام 2020.

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