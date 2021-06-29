الخارجية السورية عن اجتماع روما ضد "داعش": أمريكا أعدت بياناته سلفا

وجهت الخارجية السورية انتقاداتها لاجتماع التحالف الدولي ضد "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) مؤكدة أن بيانات هذا الاجتماع معدة سلفا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

دمشق- سبوتنيك. وبحسب بيان للخارجية السورية أكدت أنها "ترثي لحالة وزراء خارجية بعض الدول التي أُجبرت على الحضور والموافقة على البيانين الجاهزين اللذين أعدتهما الولايات المتحدة وحلفاؤها بشكل مسبق ودون قراءتهما".

وفي حين اتهم البيان التحالف باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية في سوريا والعراق، أكد أن "البيان المتعلق بالتحالف الدولي ضد "داعش" يتحدث عن انتصارات أمريكية وغربية وهمية لا وجود لها وعن خطط لهزيمة "داعش" تعرف كل شعوب العالم أنها مضللة وتتناقض مع حقائق السياسات الأمريكية على أرض الواقع".

وشدد البيان على أن قوات الجيش العربي السوري والقوات الروسية هي من أسهمت في هزيمة "داعش"، إضافة إلى الجيش العراقي والمناضلين من أجل هزيمة الإرهاب في المنطقة، مشيرة إلى أن هجمات التحالف كانت "تطال المدنيين الأبرياء والمنشآت المدنية في كل من سوريا والعراق".

وأضافت الخارجية السورية أن "الادعاء الرخيص بحرص بعض هذه الدول والتنظيمات الإقليمية على تلبية الاحتياجات الإنسانية في سورية يفضح زيفها فرض الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي للإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تمنع وصول الدواء والغذاء والوقود للشعب السوري وقيام الولايات المتحدة بشكل خاص بسرقة النفط والقمح السوريين".

وكان التحالف الدولي ضد داعش قد عقد اجتماعا في العاصمة الإيطالية روما، أمس الإثنين برئاسة كل من وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي ماي، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، وبمشاركة وزراء وممثلي الولايات المتحدة وإيطاليا وكندا ومصر وفرنسا وألمانيا واليونان والعراق وإيرلندا واليابان والأردن ولبنان وهولندا والنرويج وقطر والسعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وممثلي جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.