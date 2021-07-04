بلومبرغ تصنف صندوق الثروة الكويتي في مرتبة ثالث أكبر صندوق سيادي في العالم

وبحسب تصريحات نقلتها بلومبرغ عن مصادرها فإن الصندوق قد ارتفع رصيده إلى مستوى قياسي بلغ حوالي 700 مليار دولار.

وقالت المصادر إن أصول الشركة قدرت بنحو 670 مليار دولار في نهاية السنة المالية الماضية في 31 مارس/ آذار.

وفسرت الوكالة هذه الزيادة بأنها تعني أن الهيئة العامة للاستثمار، التي تدير أيضًا صندوق الاحتياطي العام للدولة، قد جمعت أصولًا أكثر من هيئة أبوظبي للاستثمار، والذي يقدر معهد "إس دبليو إف" أن لديه ما يزيد قليلاً عن 649 مليار دولار.

وصندوق الأجيال هو صندوق ادخار وطني مصمم لمساعدة البلاد على الاستعداد للحياة بعد النفط، ولديه أكثر من نصف استثماراته في الولايات المتحدة، كما يمتلك حصصًا في الموانئ والمطارات وأنظمة توزيع الطاقة حول العالم.

ويعد الصندوق الكويتي أقدم صندوق ثروة سيادي في العالم، حيث تعود جذوره إلى ما قبل ولادة دولة الكويت الحديثة.

لكن الوكالة أكدت أن المكاسب المفاجئة للكويت في استثمارات الصندوق بالخارج، تتناقض مع التحديات المالية الرهيبة في الداخل، والتي تفاقمت بسبب الخلاف بين أعضاء البرلمان المنتخب، والحكومة التي يعين الأمير الحاكم رئيسها.

وقدمت الحكومة الكويتية، مشروع قانون إلى البرلمان في وقت سابق من هذا العام للحصول على إذن للاستفادة منه بما يصل إلى 5 مليارات دينار (16.6 مليار دولار) سنويًا للمساعدة في تمويل عجز متصاعد.

وكان وزير المالية الكويتي خليفة حمادة قد صرح الخميس الماضي بأن المكاسب الأخيرة تأتي بعد زيادة قياسية بلغت 33٪ خلال السنة المالية الماضية، مشيرا إلى أن النمو في الصندوق على مدى السنوات الخمس الماضية تجاوز إجمالي إيرادات البلاد من النفط لنفس الفترة.

وسجلت الكويت 66.7 مليار دينار إجمالي ايرادات نفطية في السنوات الخمس الماضية.

يشار إلى أن صندوق التقاعد الحكومي النرويجي هو أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، حيث تبلغ أصوله 1.3 تريليون دولار، وفقًا لتصنيفات معهد "إس دبليو إف"، تليه مؤسسة الاستثمار الصينية، التي تدير تريليون دولار.