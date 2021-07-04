كين يصف مباراة بلاده أمام الدنمارك في نصف نهائي الأمم الأوروبية بالـ "صعبة"

وبحسب رويترز قال كين "نعلم أنها ستكون مباراة صعبة"، لكنه عاد وأكد أن فريقه بإمكانه الفوز إذا نجح في اللعب بطريقة صحيحة، قائلا: "إذا لعبنا بالطريقة التي نعرفها، فستكون لدينا فرصة رائعة للوصول إلى النهائي".

ولفت قائد المنتخب الإنجليزي إلى أن الكثير من الجيل الحالي ربما لن تتاح له فرصة خوض مباراة كبيرة مثل تلك في بطولة كبرى مرة أخرى، مشددا على أنها "فرصة لنا وعلينا الاستيلاء عليها بكلتا يدينا".

وكشف كين عن معنويات فريقه في مباراة أوكرانيا، مؤكدا أنها كانت عالية، مطالبا فريقه بنقل تلك الروح إلى مباراة الدنمارك.

وقد سجل كين هدفين في فوز إنجلترا 4-0 على أوكرانيا في ربع النهائي في روما يوم السبت، حيث وصلوا إلى دور الأربعة في يورو للمرة الأولى منذ 25 عامًا.

وستلعب إنجلترا مع الدنمارك في نصف نهائي البطولة يوم الأربعاء القادم، وقد تواجه الفريقان في دوري الأمم العام الماضي وتعادلا بدون أهداف في سبتمبر/ أيلول.